Фильтры для воды — пустая трата денег? Нутрициолог раскрыла правду, о которой молчат производители

Всемирный день водопровода, отмечаемый 11 марта, вновь привлёк внимание к качеству воды из-под крана. Нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life.ru развеяла популярные мифы о жёсткой воде и объяснила, когда она действительно становится угрозой для здоровья.

Есть мнение о том, что жёсткая вода вредит организму. На самом деле здесь есть и миф, созданный маркетологами, которые хотят продать фильтры для очистки воды. Слишком мягкая вода — тоже проблема: многие фильтры забирают из воды полезные вещества. Вода вроде бы становится чище, но необходимых организму элементов в ней не хватает. И в этом тоже большой вред для здоровья. Ольга Бурлакова Нутрициолог

По словам эксперта, на данный момент на рынке существует очень мало фирм, которые удаляют вредные примеси, но сохраняют нужные минералы. Современные очистные сооружения не справляются в полной мере с тем, чтобы убирать из воды химию, обрабатывающую дороги. Они недостаточно эффективны для удаления молекул нефтепродуктов и других опасных соединений. Бытовые фильтры тоже бессильны.

«Есть всего несколько фирм, чьи системы действительно справляются с очисткой от химии, которой обрабатывают деревья, асфальт в городах и так далее. Остальные производители, как бы они ни рекламировали свою продукцию, с этой задачей не справляются. Но при этом полезные вещества из воды они забирают. Получается, что их маркетинг эффективен только для них самих — с точки зрения заработка, но не для здоровья людей», — отметила Бурлакова.

Нутрициолог подчеркнула, что определённое количество солей и минералов в воде должно присутствовать обязательно. Однако, если содержание зашкаливает, это напрямую влияет на здоровье. Избыток откладывается в организме, провоцируя атеросклероз, образование песка и камней в почках. Это реальная проблема для продолжительности жизни. Тем не менее, по мнению Бурлаковой, однозначного ответа на этот вопрос нет. Большую роль играет и то, какая вода поступает в конкретном месте, а также какие фильтры предлагаются для очистки.

«Сильно жёсткая вода действительно вредна. Но на самом деле регионов с такой водой не так много. Сильно бояться не стоит — именно потому, что у нас нет повсеместного распространения жёсткой воды в огромных количествах», — рассказала Бурлакова.

Эксперт посоветовала тем людям, в чьих регионах присутствует избыток солей, очищать воду специальными фильтрами, которые приспособлены к этому и сохраняют правильный баланс. Он должен удерживать оптимальное соотношение минералов, не забирая лишнего.

«Важно действительно следить, чтобы вода не была слишком жёсткой. Мы и так потребляем достаточно много того, от чего организму сложно избавиться. Если добавлять к этому ещё и жёсткую воду, отложение веществ в теле становится дополнительной нагрузкой, которая ухудшает здоровье в целом», — подытожила нутрициолог.

