Баг в веб-версии YouTube вызывает нагрузку компьютеров и зависание браузеров

Пользователи YouTube по всему миру массово жалуются на сбои в работе веб-плеера, которые приводят к росту потребления системных ресурсов и нестабильности браузеров. Проблема проявляется в виде зависаний, заикания звука и пропуска кадров, особенно в Firefox и Brave. Об этом сообщает Android Authority.

По словам экспертов, предварительный анализ указывает на ошибку рендеринга, приводящую к циклической перегрузке интерфейса плеера. В результате браузер вынужден непрерывно пересчитывать и перерисовывать элементы управления, что вызывает резкий скачок нагрузки на оперативную память и процессор. В отдельных случаях потребление ОЗУ вырастает с сотен мегабайт до нескольких гигабайт.

Разработчики, участвующие в обсуждении, связывают источник проблемы с компонентом интерфейса «ytd-menu-renderer», который отвечает за кнопки «нравится», «не нравится» и «поделиться». Этот элемент адаптивно изменяет состав меню в зависимости от ширины экрана. При нехватке места одна из кнопок временно скрывается, однако система ошибочно интерпретирует освободившееся пространство как достаточное для её возврата, что порождает бесконечный цикл добавления и удаления элемента.

Google пока официально не комментирует ситуацию, но баг уже подтверждён множеством пользователей и, судя по всему, требует срочного исправления со стороны сервиса. Пока же юзерам рекомендуют временно пользоваться мобильным приложением или очищать кэш браузера.

