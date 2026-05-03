Авиакомпании Британии смогут объединять рейсы из-за риска нехватки топлива

Власти Великобритании сделали поблажки для авиакомпаний из-за возможной нехватки топлива — на фоне войны в Иране. Теперь перевозчики могут объединять рейсы по одним и тем же направлениям в течение дня, чтобы не гонять полупустые самолёты и экономить керосин, сообщило британское Минтранспорта.

Раньше действовало правило: чтобы сохранить за собой слоты в аэропорту на следующий сезон, нужно было использовать минимум 80% выделенных рейсов. Если порог не выполнялся, места могли отдать другой компании. Поэтому многие перевозчики предпочитали отправлять почти пустые самолёты, лишь бы не терять возможность продолжать деятельность.

Теперь, согласно новым рекомендациям, перевозчики не лишатся слотов, если рейсы будут отменять из-за нехватки топлива. Правительство пока не призывает граждан менять отпускные планы. Однако, по информации британских СМИ, чиновники всё чаще склоняются к тому, чтобы рекомендовать соотечественникам отдыхать внутри страны — так их постепенно готовят к возможным перебоям с перелётами.

Напомним, что кризис на Ближнем Востоке уже добрался до Британии. Авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за резкого роста цен на топливо — Ормузский пролив до сих пор закрыт. В первую очередь пострадали перелёты в отдалённые регионы, например, из Корнуолла и острова Гернси в Лондон. Компания Skybus полностью отменила рейсы из Ньюки в Гатвик. Ещё один перевозчик, Aurigny, тоже урезал полётные программы.