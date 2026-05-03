Саблистка Егорян разгромила в финале американку и выиграла золото Кубка мира

Российская саблистка Яна Егорян завоевала золото на этапе Кубка мира в Инчхоне, победив в финале американку Майю Чемберлен. Поединок между спортсменками из РФ и США закончился со счётом 15:7.

Бронзу получила испанка Арасели Наварро и болгарка Йоанна Илиева, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая расположилась на шестой строчке.

Российские фехтовальщики выступают в нейтральном статусе (AIN). FIE допустила их ещё в 2023 году, но в 2024-м Великую, Егорян и Позднякову не пускали. В 2025 году отменили проверку нейтралитета и разрешили выступать в составе команды. С 1 января 2026 года юниоры соревнуются под флагом и гимном России без проверки нейтрального статуса.

