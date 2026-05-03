Девушка потеряла сознание после удара током от розетки в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово девушку ударило током, когда она заряжала телефон, — она потеряла сознание. Пострадавшая готовит претензию к аэропорту. Об этом девушка рассказала в беседе с Life.ru.

В Домодедово девушку ударило током при зарядке телефона. Видео © Life.ru

28-летняя Ирина объяснила, что 1 мая около 11 вечера встречала друга. Она села подзарядить телефон у розетки в столбе. В какой-то момент взялась рукой за металлический поручень вокруг этого столба — и её ударило током так сильно, что она потеряла сознание.

Когда пострадавшая очнулась, сотрудники аэропорта отвели её в медпункт, измерили давление, сделали ЭКГ. Ирине дали подписать какие-то бумаги, но из-за шока она не понимала, что подписывает. У девушки до сих пор болят мышцы рук, груди и спины, голова и есть лёгкая одышка.

Сейчас Ирина снова приехала в Домодедово, чтобы написать официальную претензию руководству аэропорта, но сделать ей этого не дали. По словам девушки, вместо этого ей предложили книгу жалоб, отказали в выдаче акта и в заполнении претензии на месте. Пострадавшая намерена решать вопрос через юриста.

Ранее в Иркутской области 7-летний мальчик попал в реанимацию после удара током на территории бывшего режимного объекта. Инцидент произошёл в Усть-Илимске, на месте ликвидированной колонии-поселения №10. Группа детей пробралась на заброшенную территорию. Во время игры мальчик залез в трансформаторную будку и задел кабель, который всё ещё был под напряжением — около 6000 вольт.