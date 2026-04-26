Мальчик попал в реанимацию после удара током в 6000 вольт в заброшенной колонии

В Иркутской области 7-летний мальчик попал в реанимацию после удара током на территории бывшего режимного объекта. Инцидент произошёл в Усть-Илимске, на территории ликвидированной колонии-поселения №10.

По данным «Базы», группа детей проникла на территорию заброшенной колонии. Во время игры мальчик залез в трансформаторную будку и задел кабель, который оставался под напряжением около 6000 вольт.

Из-за удара током ребёнок получил ожоги почти всей поверхности тела (85%) и был срочно госпитализирован в реанимацию. Также, упав после удара, он получил черепно-мозговую травму. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое и готовят к транспортировке в Иркутск с помощью авиации. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

А днём ранее 12-летняя спортсменка из Петербурга впала в кому после тренировки в бассейне отеля на западе Москвы. Девочка приехала в столицу на соревнования. Во время занятий в воде ребёнок начал тонуть и захлёбываться.