Жил в лесу и мечтал захватить власть: Основатель «королевства» в Шотландии выдворен в родную Гану

Власти Соединённого Королевства депортировали 36-летнего выходца из Африки, который организовал самопровозглашённое государство прямо в шотландском лесу. Об этом пишет The Scottish Sun.

Гражданин Ганы Кофи Оффе вместе с женой из Зимбабве и американской служанкой полгода жил в палаточном лагере близ города Джедбург. Они объявили себя основателями «королевства Кубала» и призывали других селиться на их «земле обетованной». Власти не раз выдворяли нарушителей из леса.

В октябре прошлого года мужчину арестовали из-за просроченной визы. После шести месяцев содержания под стражей самопровозглашённого короля выслали на родину. Его спутницы всё ещё находятся под стражей — им вменяют халатное отношение к ребёнку.

Сразу по прибытии в Гану изгнанник заявил, что намерен захватить власть в стране. Оффе выразил уверенность, что местная полиция перейдёт на его сторону, чиновники будут преклоняться перед ним, а лагерь будет переполнен новыми сторонниками.

