Прощай, Америка!: Знаменитую «аристократку» Анну Делви депортируют из США как нелегала

Знаменитую российскую аферистку Анну Делви (Анна Сорокина), дурачившую нью-йоркский бомонд рассказами о несметных богатствах, в ближайшее время выдворят из Соединённых Штатов как нелегальную мигрантку. Об этом пишет SHOT.

По данным Telegram-нала, 35-летнюю мошенницу ожидает принудительная высылка из Америки из-за истёкшего срока действия визы. Чтобы отсрочить неизбежное, Делви изобрела тактику затягивания: она умышленно не передаёт в суд бумаги, разъясняющие её текущий статус в стране, из-за чего слушания бесконечно переносятся.

Однако если судебный орган наконец всерьёз возьмётся за рассмотрение этого дела и затребует все отсутствующие бумаги, тогда Делви под конвоем отправят в Германию на правах нелегальной мигрантки. Именно в эту страну её близкие переехали ещё в конце девяностых годов прошлого века, когда отцу модели поступило предложение трудоустроиться дальнобойщиком.

Параллельно с разбирательствами Анна продолжает вести тусовочный образ жизни в Нью-Йорке, однако покинуть пределы мегаполиса ей запрещено: на её щиколотке до сих пор красуется GPS-трекер, оставшийся после досрочного освобождения в 2021-м за образцовое поведение. Аферистка успевает сниматься для мужского журнала Playboy, мелькает на подиумах, а в конце января отгуляла своё 35-летие в одном из заведений популярной сети «Мари Vanna». На праздничных фото она запечатлена в кокошнике на фоне стеллажей, уставленных матрёшками.

