Технолог Мясникова развеяла миф о добавлении туалетной бумаги в колбасу

В колбасу никогда не добавляли туалетную бумагу, этот миф развеяла пищевой технолог, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова. Она заявила, что это не более чем шутка.

«Про туалетную бумагу в составе колбасы — это, конечно, скорее шутка», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, в Советском Союзе действовала жёсткая система контроля на производстве, как внешнего, так и внутреннего. Кроме того, в те времена туалетная бумага сама по себе была дефицитным продуктом, и её никто не стал бы использовать для удешевления продукта.

«Сейчас тоже система внутреннего контроля, и многие мясокомбинаты внедряют внутреннюю систему контроля качества. Поэтому, конечно, это миф, это не более чем шутка», — успокоила россиян специалист.

Технолог добавила, что современная колбаса, хоть и вызывает много споров с точки зрения пользы, всё же производится из мяса и разрешённых добавок, а не из целлюлозы. Так что любителям бутербродов можно вздохнуть спокойно — их не кормили канцелярией. Однако Мясникова всё же призвала умеренно употреблять колбасные изделия из-за высокого содержания соли и жиров.

Ранее Life.ru писал, что колбаса — это мясной продукт, а мясо включает мышечную, жировую, соединительную и костную ткани. По ГОСТу варёные колбасы делятся на категории по проценту мышечной ткани: категория А (более 60%, например, «Докторская»), Б (40–60%), В (20–40%) и Г (5–20%). В полукопчёных колбасах требования жёстче: категория А — не менее 80%, Б — 60–80%, В — 40–60%, Г — 20–40%, Д — 5–20%.