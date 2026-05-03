«Украинский культурный понос»: В Кременчуге избавились от памяти о Высоцком
На Украине демонтировали мемориальную доску Владимиру Высоцкому
Wikipedia / Бондар Володимир
В городе Кременчуг Полтавской области с фасада дома на улице Гегечкори демонтировали мемориальную доску советскому поэту, актёру театра и кино Владимиру Высоцкому. Об этом сообщил представитель Украинского института национальной памяти Олег Пустовгар.
По его словам, решение приняли местная комиссия по наименованию объектов топонимики и исполком горсовета. Доска была установлена на доме, где артист проживал во время гастролей в 1975 году.
Оппозиционный украинский политик Александр Волга, комментируя событие в соцсети, назвал происходящее «украинским кровавым культурным поносом».
Ранее сообщалось, что киевские власти одобрили демонтаж 15 памятников и знаков, связанных с российской и советской символикой. В список попали памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке. А также знак «Киев — город-герой», камень к 100-летию Ленина и доска Чайковскому. На монументе воинам-освободителям хотят заменить русский текст на украинский и изменить даты войны.
