«Украинский культурный понос»: В Кременчуге избавились от памяти о Высоцком

В городе Кременчуг Полтавской области с фасада дома на улице Гегечкори демонтировали мемориальную доску советскому поэту, актёру театра и кино Владимиру Высоцкому. Об этом сообщил представитель Украинского института национальной памяти Олег Пустовгар.

По его словам, решение приняли местная комиссия по наименованию объектов топонимики и исполком горсовета. Доска была установлена на доме, где артист проживал во время гастролей в 1975 году.

Оппозиционный украинский политик Александр Волга, комментируя событие в соцсети, назвал происходящее «украинским кровавым культурным поносом».

Ранее сообщалось, что киевские власти одобрили демонтаж 15 памятников и знаков, связанных с российской и советской символикой. В список попали памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке. А также знак «Киев — город-герой», камень к 100-летию Ленина и доска Чайковскому. На монументе воинам-освободителям хотят заменить русский текст на украинский и изменить даты войны.