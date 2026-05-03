Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 14:55

«Украинский культурный понос»: В Кременчуге избавились от памяти о Высоцком

На Украине демонтировали мемориальную доску Владимиру Высоцкому

Обложка © Wikipedia / Бондар Володимир

Обложка © Wikipedia / Бондар Володимир

В городе Кременчуг Полтавской области с фасада дома на улице Гегечкори демонтировали мемориальную доску советскому поэту, актёру театра и кино Владимиру Высоцкому. Об этом сообщил представитель Украинского института национальной памяти Олег Пустовгар.

По его словам, решение приняли местная комиссия по наименованию объектов топонимики и исполком горсовета. Доска была установлена на доме, где артист проживал во время гастролей в 1975 году.

Оппозиционный украинский политик Александр Волга, комментируя событие в соцсети, назвал происходящее «украинским кровавым культурным поносом».

«Потужно»: На Украине двое «патриотов» расправились с Буратино
«Потужно»: На Украине двое «патриотов» расправились с Буратино

Ранее сообщалось, что киевские власти одобрили демонтаж 15 памятников и знаков, связанных с российской и советской символикой. В список попали памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке. А также знак «Киев — город-герой», камень к 100-летию Ленина и доска Чайковскому. На монументе воинам-освободителям хотят заменить русский текст на украинский и изменить даты войны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar