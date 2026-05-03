В Финлянидии заявили о пролёте неизвестного дрона недалеко от границы с Россией

Финляндия заметила неопознанный беспилотник в своём воздушном пространстве. Модель и происхождение дрона не установлены. Аппарат уже вылетел за границу. Об инциденте сообщило Министерство обороны республики.

«Беспилотный летательный аппарат, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии на востоке страны... Военно-воздушные силы обнаружили беспилотник, который летел в районе Виролахти, недалеко от границы с Россией», — сказано в заявлении. Ведомство проводит проверку.