Аракчи: Иран получил от США ответ на свой план прекращения войны из 14 пунктов

Соединённые Штаты через пакистанских посредников передали Ирану официальный ответ на предложение Тегерана по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Американцы передали пакистанской стороне ответ на 14-пунктный план Ирана, и мы сейчас его изучаем», — приводит слова главы МИД иранская гостелерадиокомпания.

При этом Аракчи подчеркнул, что иранский план касается исключительно прекращения военных действий и не затрагивает вопросы, связанные с ядерной сферой.