Аракчи: Иран получил от США ответ на свой план прекращения войны из 14 пунктов
Соединённые Штаты через пакистанских посредников передали Ирану официальный ответ на предложение Тегерана по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.
«Американцы передали пакистанской стороне ответ на 14-пунктный план Ирана, и мы сейчас его изучаем», — приводит слова главы МИД иранская гостелерадиокомпания.
При этом Аракчи подчеркнул, что иранский план касается исключительно прекращения военных действий и не затрагивает вопросы, связанные с ядерной сферой.
Напомним, что Иран через пакистанских посредников передал США свой проект соглашения об окончательном прекращении боевых действий и ожидает реакции Вашингтона, заявил замглавы МИД Казем Гарибабади. По его словам, мяч теперь на стороне США: выбор между дипломатией и продолжением конфронтации за Вашингтоном. Тегеран готов ко всем сценариям, но по-прежнему с недоверием относится к американской стороне.
