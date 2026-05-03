Ситуация в зоне международных полётов в Шереметьево стабилизировалась

Напомним, сегодня в московском аэропорту Шереметьево днём случился транспортный коллапс. Сообщалось, что таможенники перекрыли «зелёный коридор» и перешли на тотальную проверку всех прибывающих, что привело к многокилометровым очередям — пассажиры проводили часы в ожидании багажа, после чего снова вставали в очередь уже на выход из терминала.