Ситуация в зоне международных полётов в Шереметьево стабилизировалась
Памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево. Обложка © Life.ru
Ситуация в зоне международных прилётов московского аэропорта Шереметьево стабилизировалась. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Пассажиры проходят пограничные формальности, получают багаж и таможенный контроль без задержек. Скоплений людей в зонах прилёта нет, говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в московском аэропорту Шереметьево днём случился транспортный коллапс. Сообщалось, что таможенники перекрыли «зелёный коридор» и перешли на тотальную проверку всех прибывающих, что привело к многокилометровым очередям — пассажиры проводили часы в ожидании багажа, после чего снова вставали в очередь уже на выход из терминала.
