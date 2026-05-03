Самолёт премьера Испании Санчеса экстренно сел в Анкаре

Борт, на котором находился председатель правительства Испании Педро Санчес, совершил вынужденную промежуточную посадку в столице Турции. Как сообщает телеканал NTV, лайнер следовал из Мадрида в Ереван, где глава испанского кабмина должен был принять участие в заседании Европейского политического сообщества.

Причиной отклонения от маршрута стали технические неполадки на борту.

«Самолёт совершил экстренную посадку в Анкаре по техническим причинам», – передал телеканал.

В публикации подчёркивается, что обнаруженная неисправность не носит серьёзного характера. Однако командир воздушного судна принял решение о немедленной посадке в строгом соответствии с действующими нормами и протоколами безопасности.

Уточняется, что испанский премьер проведёт ночь в Анкаре, а утром вылетит в столицу Армении, чтобы продолжить свою рабочую программу.

