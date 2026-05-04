Жители Москвы сообщили о взрыве в элитном ЖК «Дом на Мосфильмовской улице» на западе столицы. Об этом пишет SHOT.

Очевидцы у ЖК «Дом на Мосфильмовской улице», где произошёл взрыв. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что около часа ночи был слышен громкий звук, похожий на взрыв, его причина пока неизвестна. На место выехали все экстренные службы.

ЖК «Дом на Мосфильмовской улице», где произошёл взрыв. Фото © SHOT

Официальной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы. Экстренные службы оцепили место происшествия, а сапёры подтвердили, что граната не учебная.