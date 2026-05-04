Boeing снёс фонарный столб на автостраде при заходе на посадку - видео

Самолёт авиакомпании United Airlines попал в ЧП при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси. Boeing 767 снёс фонарный столб на автостраде рядом с воздушной гаванью.

Колесо самолёта зацепило грузовик пекарни. Видео © Х / BNO News

Как сообщили в Федеральном авиационном управлении США, речь идёт о рейсе 169, прибывшем из итальянской Венеции. Несмотря на происшествие, лайнер благополучно приземлился.

По данным BNO News, одно из колёс самолёта также зацепило грузовик пекарни, который ехал по трассе. У машины выбило стекло со стороны водителя.

В United Airlines заявили, что среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет. Будет проведено расследование.

