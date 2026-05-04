3 мая, 23:11

Boeing снёс фонарный столб на автостраде при заходе на посадку - видео

В США самолёт Boeing 767 при посадке задел фонарный столб и грузовик пекарни

Обложка © Х / Vince Langman

Самолёт авиакомпании United Airlines попал в ЧП при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси. Boeing 767 снёс фонарный столб на автостраде рядом с воздушной гаванью.

Колесо самолёта зацепило грузовик пекарни. Видео © Х / BNO News

Как сообщили в Федеральном авиационном управлении США, речь идёт о рейсе 169, прибывшем из итальянской Венеции. Несмотря на происшествие, лайнер благополучно приземлился.

По данным BNO News, одно из колёс самолёта также зацепило грузовик пекарни, который ехал по трассе. У машины выбило стекло со стороны водителя.

В United Airlines заявили, что среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет. Будет проведено расследование.

Ранее пассажирский самолёт авиакомпании United Airlines едва не столкнулся с беспилотником при посадке в Сан-Диего, Калифорния. Незадолго до посадки пилот заметил дрон и сообщил о возможном ударе. Борт благополучно приземлился, пассажиры покинули его в обычном порядке.

Артём Гапоненко
