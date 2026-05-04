Собянин: При попадании БПЛА в дом на Мосфильмовской улице никто не пострадал

При попадании беспилотника в ЖК «Дом на Мосфильмовской улице» в Москве никто не пострадал. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — говорится в сообщении градоначальника.

Напомним, ранее мэр заявил, что беспилотник попал в жилое здание на Мосфильмовской улице. До этого очевидцы сообщали о взрыве.