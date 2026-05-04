Собянин: Беспилотник влетел в ЖК «Дом на Мосфильмовской улице» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударе беспилотника по дому на Мосфильмовской улице в столице. В результате инцидента никто не пострадал.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», — написал Собянин в мессенджере «Макс».

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, ранее жители Москвы сообщили о взрыве в элитном ЖК «Дом на Мосфильмовской улице». Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что около часа ночи был слышен громкий звук.