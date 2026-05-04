«Потрясающе»: Премьер Чехии вскрыл попытку чиновников разрушить связи Казахстана с Россией

В правительстве Чехии разгорелся скандал вокруг внешнеполитического курса. Подробности раскрыл премьер-министр Андрей Бабиш в эфире телеканала TV Nova. Глава кабмина признался, что столкнулся с прямыми попытками навязать ему антироссийскую линию. По его словам, перед переговорами в Астане сотрудники МИД подготовили специальный документ.

«Они вложили мне памятку, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе», — возмутился политик. На уточняющий вопрос об авторах инструкции он ответил: «Какие-то чиновники». Затем премьер допустил, что за инициативой мог стоять бывший глава внешнеполитического ведомства Ян Липавский.

Бабиш подверг резкой критике работу предыдущего состава правительства. Он убеждён, что их действия нанесли вред государственным интересам. Отношения с мировыми державами сейчас хуже, чем когда-либо, и от этого страдает чешский бизнес.

Заявление прозвучало на фоне недавнего визита делегации в Астану 28–29 апреля. Там обсуждались экономические проекты и энергоресурсы. Премьер назвал республику важным стратегическим партнёром.

Чехия заинтересована в долгосрочных контрактах на поставки нефти, урана и закупке 12 учебно-боевых самолетов L-39NG. В Казахстане уже работают почти 200 компаний с чешским капиталом, а товарооборот в 2025 году достиг 35 млрд крон.