Die Welt: Чехия курирует поставки снарядов для Украины через тайные каналы

Чехия продолжает координировать закупку артиллерийских боеприпасов для Украины за счет западных государств в третьих странах через разветвлённую сеть тайных контактов. Об этом сообщила газета Die Welt.

По данным издания, в процессе участвуют дипломаты и торговцы оружием. Маршруты поставок намеренно запутаны. Премьер-министр Андрей Бабиш обещал отменить «снарядную инициативу», но позже передумал. Вместо этого Прага отказалась от финансирования проекта.

Чешские дипломаты и оружейники подготовили схему ещё во времена холодной войны. С 2024 года они закупают снаряды калибра 122 и 155 мм. Координацией занимается узкий круг лиц в столице.

Источники газеты уточняют, что часть поставок идёт из стран, которые не афишируют роль в конфликте. Кроме этого финансирование обеспечивают Нидерланды, Дания и Германия.

Ранее Минобороны РФ опубликовало названия и адреса европейских предприятий, которые производят БПЛА для ударов по России. В списке оказались заводы в Праге. Также фигурируют предприятия в Испании — Мадрид, Италии — Венеция, Германии — Ханау. Ещё в перечне значатся площадки в Израиле — Хайфа и Ор-Йехуда — и Турции — Анкара и Ялова. На этих производствах выпускают двигатели, приёмники сигналов, модули сотовой связи и углеродное волокно.