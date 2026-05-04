ВМС Британии заявили об атаке на танкер в Ормузском проливе у берегов ОАЭ

В Ормузском проливе у берегов ОАЭ совершено нападение на танкер. С таким утверждением выступил Центр координации морских перевозок при британских ВМС (UKMTO).

По данным ведомства, инцидент произошёл в 78 морских милях к северу от эмирата Фуджейра. Это примерно 125,9 километра от побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Уточняется, что танкер попал под обстрел. Характер боеприпасов и их принадлежность установить пока не удалось, источники стрельбы неизвестны.

При этом представители UKMTO подчеркнули: никто из членов команды не пострадал. Все моряки находятся в безопасности.

Еще один важный момент — разлива нефтепродуктов не зафиксировано. По предварительной информации, угрозы для экологии акватории нет.

Другие подробности случившегося не раскрываются. Центр координирует действия в регионе и продолжает сбор данных о нападении.