Российские военные уничтожили танк Leopard и самоходную артиллерийскую установку Caesar на Добропольском направлении (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Технику противника выявили операторы разведывательных беспилотников ZALA. Они засекли переброску машин к линии боевого соприкосновения в тылу формирований ВСУ. Полученные координаты тут же передали расчёту барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Получив целеуказание, специалисты запустили ударный дрон и поразили вражеские объекты. Вся операция прошла при участии соединения специального назначения группировки войск «Центр».

Оператор-разведчик Ильдар Калоев отметил высокую динамику развития техники. По его словам, постоянно появляются дополнения, улучшается связь и защита от воздействия радиоэлектронной борьбы. «Запускаем разведку, находим цель, поступает команда применить изделие 51», — пояснил он алгоритм действий.

Боец Николай Семеркин добавил, что аппараты совершенствуются. Дальность полёта увеличивается благодаря новому оборудованию и элементам искусственного интеллекта. Он подчеркнул качество антенных устройств: «Антенное оборудование, антенны фидерных устройств до такой степени качественные, что мы преодолеваем практически любой РЭБ, он уже не так страшен».

В оборонном ведомстве добавили, что слаженная работа этих расчетов помогает продвижению штурмовых отрядов на данном участке фронта.