«Отёк был слишком большой»: У Бони почернела нога после травмы

Блогерша Виктория Боня сообщила о неприятных последствиях травмы. Её нога почернела после неудачной тренировки с 20-килограммовым рюкзаком. Знаменитость объяснила в соцсетях, что конечность сильно отекла. На коже проступили крупные синяки.

У Бони почернела нога.

«Это ещё чёрная нога. Вот. <...>. Рентген не делала, потому что отёк был слишком большой», — рассказала Боня.

По словам Бони, врач сообщил, что связки можно будет проверить только около 7 мая. Блогерша выразила надежду, что разрыв окажется не таким серьёзным.

Боня рассчитывает, что травма заживёт до середины июня. О восхождении на гору К2 пока речи не идёт, добавила она.

Напомним, Виктория Боня, которая в последнее время заинтересоваль альпинизмом, получила травму во время горной прогулки. Блогерша упала и неудачно подвернула голеностоп. После падения в области сгиба стопы появилась заметная шишка.