«Отёк был слишком большой»: У Бони почернела нога после травмы
Виктория Боня показала почерневшую ногу после травмы на тренировке
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya
Блогерша Виктория Боня сообщила о неприятных последствиях травмы. Её нога почернела после неудачной тренировки с 20-килограммовым рюкзаком. Знаменитость объяснила в соцсетях, что конечность сильно отекла. На коже проступили крупные синяки.
У Бони почернела нога. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya
«Это ещё чёрная нога. Вот. <...>. Рентген не делала, потому что отёк был слишком большой», — рассказала Боня.
По словам Бони, врач сообщил, что связки можно будет проверить только около 7 мая. Блогерша выразила надежду, что разрыв окажется не таким серьёзным.
Боня рассчитывает, что травма заживёт до середины июня. О восхождении на гору К2 пока речи не идёт, добавила она.
Напомним, Виктория Боня, которая в последнее время заинтересоваль альпинизмом, получила травму во время горной прогулки. Блогерша упала и неудачно подвернула голеностоп. После падения в области сгиба стопы появилась заметная шишка.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.