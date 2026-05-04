Антироссийские настроения, которые сегодня активно распространяются по всему миру, имеют вполне конкретный источник — Великобританию. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в интервью РИА «Новости».

«По большому счёту, все эти русофобские настроения идут главным образом из Лондона, ну, ещё из Берлина, которые следят за тем, чтобы все под них подстраивались», – сказал Торрембини.

Он также подчеркнул, что у Великобритании богатый опыт в информационной войне.

«Англичане вообще – большие мастера по части провокационной пропаганды, о чём писал ещё Джордж Оруэлл, когда Би-Би-Си привлекла его к этой деятельности в годы Второй мировой войны», – напомнил предприниматель.

По словам главы ассоциации, корни такого поведения уходят в XIX век. Ещё со времён так называемой «Большой игры» – геополитического соперничества России и Британии за господство в Центральной Азии – Лондон пытался всеми силами ослабить Москву.

«Ещё со времён «Большой игры» Британия пыталась всеми силами вытеснить Россию, ограничить её роль в мире, разделить её на части», – отметил Торрембини.

Ранее Life.ru писал, что посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил о беспрецедентном уровне русофобии в Германии. По его словам, сейчас неприязнь к России достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период. Даже в годы холодной войны такого не было.