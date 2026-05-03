Евросоюз мобилизуется, используя показную русофобию в качестве триггера. Это, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ведёт к жёсткой конфронтации.

«Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что европейцы «делают различные движения конфронтационного характера». В Москве неоднократно обращали внимание на то, что рост военных бюджетов стран ЕС и НАТО оправдывается мифической «российской угрозой» — тогда как на деле это позволяет элитам Евросоюза списывать экономические проблемы и консолидировать общество перед лицом внешнего врага.

По мнению Пескова, такая политика только обостряет ситуацию в Европе и не способствует диалогу. Впрочем, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не намерена вступать в гонку вооружений, но будет адекватно отвечать на вызовы со стороны НАТО.

