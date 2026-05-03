Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 10:43

Песков: ЕС использует русофобию как триггер для мобилизации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Евросоюз мобилизуется, используя показную русофобию в качестве триггера. Это, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ведёт к жёсткой конфронтации.

«Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что европейцы «делают различные движения конфронтационного характера». В Москве неоднократно обращали внимание на то, что рост военных бюджетов стран ЕС и НАТО оправдывается мифической «российской угрозой» — тогда как на деле это позволяет элитам Евросоюза списывать экономические проблемы и консолидировать общество перед лицом внешнего врага.

По мнению Пескова, такая политика только обостряет ситуацию в Европе и не способствует диалогу. Впрочем, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не намерена вступать в гонку вооружений, но будет адекватно отвечать на вызовы со стороны НАТО.

«Не бумажный тигр»: В ГД оценили «брачный кризис» в НАТО и назвали главную скрепу альянса
«Не бумажный тигр»: В ГД оценили «брачный кризис» в НАТО и назвали главную скрепу альянса

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна возвращается в эпоху жёсткого противостояния с европейскими государствами. По его наблюдениям, в Европе на фоне антироссийской риторики происходит активная мобилизация: страны наращивают военные расходы и усиливают милитаризацию.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • НАТО
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar