Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль на Брянщине
ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что дрон-камикадзе атаковал движущийся грузовой автомобиль АПХ «Мираторг» в посёлке Сенчуры Суземского района.
В результате атаки ранен водитель-мужчина. Его доставили в больницу, оказывается вся необходимая помощь. Сам грузовой автомобиль получил повреждения.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Над регионом уничтожили около двух десятков беспилотников.
