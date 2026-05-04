4 мая, 04:31

Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 117 украинских дронов над регионами России

Обложка © ТАСС / Александр Река

Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 4 мая 117 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 3 мая текущего года до 07:00 мск 4 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

БПЛА сбивали над Смоленской, Калужской, Орловской, Белгородской, Курской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской, Рязанской областями, а также над Московским регионом.

В России неоднократно подчёркивали, что удары украинских дронов по гражданским объектам носят сугубо провокационный характер и напрямую связаны с неудачами ВСУ на передовой. Высокую эффективность при этом демонстрируют системы ПВО РФ, регулярно уничтожающие воздушные цели. В качестве ответной меры Вооружённые силы России наносят точечные удары по объектам украинского ВПК, отвечающим за производство беспилотных аппаратов.

Собянин: При попадании БПЛА в дом на Мосфильмовской улице никто не пострадал
