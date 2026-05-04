Взорвут изнутри: В скандальном торте для израильского министра увидели угрозу правящей верхушке страны

В израильском обществе зреет усталость от бесконечных военных операций. Такую точку зрения высказал доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

В разговоре с AиФ эксперт отметили, что действия властей провоцируют протест внутри страны. Недовольство подогревается постоянными кампаниями против Ирана и Ливана, а также ужесточением внутренней политики.

По словам Перенджиева, еврейские традиции свободы не позволяют гражданам мириться с происходящим. В результате появляются нестандартные формы протеста, бьющие по самым чувствительным точкам истеблишмента.

Наглядным примером стал недавний случай с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром. Его супруга преподнесла чиновнику на 50-летие торт с виселицей и надписью «Иногда мечты сбываются».

Официально кондитерское изделие посвятили закону о высшей мере наказания для палестинцев. Однако политолог разглядел иной посыл — завуалированное давление на самого политика.

Ситуация демонстрирует, что противостояние переходит на личный уровень и проникает в семьи высокопоставленных лиц. Протестные силы дают понять: они способны добраться до оппонентов где угодно, даже через ближайшее окружение или охрану.

Это подрывает иллюзию безопасности, в которой пребывают представители власти. Параллельно в крупных городах государства проходят открытые митинги против премьера Биньямина Нетаньяху.