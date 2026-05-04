Кипящая река на дороге: Во Владивостоке два человека обварились кипятком из-за прорыва теплосетей

На улице Калинина во Владивостоке утром 4 мая прорыв теплосетей привёл к разливу горячей воды. Пострадали два человека. Об этом сообщает News.vl.

В эпицентре прорыва оказались двое мужчин без определённого места жительства. Пострадавшие получили термические ожоги 80% поверхности тела, сейчас медики борются за их жизни.

Место прорыва теплосетей во Владивостоке. Фото © Следком Приморья

Проезжая часть от жилого комплекса «Золотой Рог» до переезда превратилась в поток коричневого цвета. Над водой поднимается густой пар, который снижает видимость почти до нулевой отметки.

Автомобили с трудом преодолевают глубокие лужи, некоторые водители пытаются объехать препятствие по тротуарам. На участке скопилась плотная пробка.

По сведениям городского МЦУ, порыв зафиксирован на сетях Дальневосточной генерирующей компании. Бригады уже ведут работы по ликвидации последствий случившегося.

Краевая прокуратура и региональное управление СК начали проверку по факту инцидента.

