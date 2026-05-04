«Тампа» Кучерова и Василевского проиграла серию «Монреалю» в 1/8 Кубка Стэнли

«Монреаль Канадиенс» выиграл решающий седьмой матч у «Тампы Бэй-Лайтнинг» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли. Команда установила рекорд плей-офф, нанеся всего девять бросков за игру, о чём сообщает Sportsnet Stats.

Встреча прошла на площадке на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в Тампе — и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Победную шайбу забросил Алекс Ньюхук, поразив ворота российского голкипера Андрея Василевского. Нападающий клуба из Флориды Никита Кучеров очков не набрал.

За весь матч «Монреаль» потревожил вратаря хозяев лишь девять раз. Это самый низкий показатель для победных игр в истории плей-офф НХЛ.

Для «Тампы» это поражение стало продолжением неудачной полосы. Клуб не добирается до второго раунда с сезона-2021/2022. Тогда команда играла в финале, но уступила «Колорадо». Последний трофей «молнии» завоевали годом ранее.

Соперником «Монреаля» по четвертьфиналу станет «Баффало Сэйбрз», который ранее выбил из борьбы «Бостон». Также во втором раунде сыграют «Каролина» — «Филадельфия», «Колорадо» — «Миннесота» и «Вегас» — «Анахайм».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз»