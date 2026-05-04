«Миннесота» и «Колорадо» установили рекорд НХЛ XXI века в матче Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» с победы стартовал во втором раунде плей-офф НХЛ, обыграв «Миннесоту Уайлд» в результативной встрече. Матч в Денвере завершился со счётом 9:6 в пользу хозяев.

У победителей отличились Сэм Малински, Джек Друри, Арттури Лехконен, Ник Бланкенбург, Девон Тэйвз, Кейл Макар (дубль), Назем Кадри и Нэтан Маккиннон. В составе «Миннесоты» шайбы забросили Маркус Юханссон, Райан Хартман, Владимир Тарасенко, Куинн Хьюз, Маркус Фолиньо и Матс Цуккарелло.

Российские игроки «Уайлд» Кирилл Капризов, Яков Тренин и Данила Юров записали на свой счёт по результативной передаче. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился двумя ассистами.

Матч оказался не только очень результативным, но и необычным с точки зрения распределения голов: шайбы забросили 14 разных хоккеистов. Это достижение стало рекордным в XXI веке и одним из лучших в истории современного плей-офф НХЛ. Для сравнения: за последние 35 лет лишь однажды в игре участвовало 13 авторов голов — в первом финале Западной конференции 2022 года между «Колорадо» и «Эдмонтоном».

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Колорадо». Следующая игра пройдёт в Денвере в ночь на 6 мая по московскому времени.

