Бастрыкин потребовал доклад по делу о хищении выплат дочери участника СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Hari Sucahyo
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию дела о возможном нарушении прав дочери погибшего участника СВО. Поводом стало обращение, озвученное в эфире одной из федеральных правовых программ. Информация об этом опубликована в официальном канале ведомства в мессенджере MAX.
По данным ведомства, речь может идти о ситуации, при которой дочь погибшего участника СВО рискует потерять жильё из-за действий кредитного брокера. В телепередаче также утверждалось, что от деятельности этого посредника могли пострадать и другие граждане.
В Следственном комитете отметили, что права пострадавших на данный момент не восстановлены. В связи с этим руководству подмосковного управления СК поручено предоставить подробн
Ранее в Приморском крае суд отправил под стражу мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы у женщины, потерявшей сына в зоне СВО. 30 апреля 2026 года 50-летний фигурант действовал вместе с неустановленными сообщниками. Они связались с потерпевшей и представились сотрудниками банка.
