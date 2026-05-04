Бастрыкин потребовал доклад по делу о хищении выплат дочери участника СВО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию дела о возможном нарушении прав дочери погибшего участника СВО. Поводом стало обращение, озвученное в эфире одной из федеральных правовых программ. Информация об этом опубликована в официальном канале ведомства в мессенджере MAX.

По данным ведомства, речь может идти о ситуации, при которой дочь погибшего участника СВО рискует потерять жильё из-за действий кредитного брокера. В телепередаче также утверждалось, что от деятельности этого посредника могли пострадать и другие граждане.

В Следственном комитете отметили, что права пострадавших на данный момент не восстановлены. В связи с этим руководству подмосковного управления СК поручено предоставить подробн

Ранее в Приморском крае суд отправил под стражу мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы у женщины, потерявшей сына в зоне СВО. 30 апреля 2026 года 50-летний фигурант действовал вместе с неустановленными сообщниками. Они связались с потерпевшей и представились сотрудниками банка.