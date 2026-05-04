Умер председатель парламента Башкирии Константин Толкачёв
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
На 74-м году жизни скончался Константин Толкачёв, возглавлявший Государственное собрание Башкирии. Печальную новость озвучил глава региона Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве.
Руководитель республики отметил, что кончина наступила минувшей ночью. По словам Хабирова, последние годы политик боролся с серьёзным недугом.
«Не все знают, он тяжело болел, он последние годы боролся с тяжёлым заболеванием, вёл себя очень мужественно, как офицер, как генерал, никогда не жаловался», — поделился губернатор. Недавно, после ухудшения самочувствия, Толкачёв перенёс сложную операцию в московской клинике имени Бурназяна.
Радий Хабиров назвал произошедшее тяжелой утратой и распорядился организовать достойную церемонию прощания. Сейчас власти определяют место для проведения похорон.
Константин Борисович прошел долгий путь от службы в системе МВД до управления региональным парламентом. Генерал-майор в отставке занимал пост председателя Госсобрания республики с 1999 года, внеся значительный вклад в развитие законодательной системы региона.
Ранее умер первый президент Тывы Шериг-оол Ооржак, сообщил Владислав Ховалыг. Действующий глава республики назвал уход политика невосполнимой утратой для региона. Ему было 83 года.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.