Умер председатель парламента Башкирии Константин Толкачёв

На 74-м году жизни скончался Константин Толкачёв, возглавлявший Государственное собрание Башкирии. Печальную новость озвучил глава региона Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве.

Руководитель республики отметил, что кончина наступила минувшей ночью. По словам Хабирова, последние годы политик боролся с серьёзным недугом.

«Не все знают, он тяжело болел, он последние годы боролся с тяжёлым заболеванием, вёл себя очень мужественно, как офицер, как генерал, никогда не жаловался», — поделился губернатор. Недавно, после ухудшения самочувствия, Толкачёв перенёс сложную операцию в московской клинике имени Бурназяна.

Радий Хабиров назвал произошедшее тяжелой утратой и распорядился организовать достойную церемонию прощания. Сейчас власти определяют место для проведения похорон.

Константин Борисович прошел долгий путь от службы в системе МВД до управления региональным парламентом. Генерал-майор в отставке занимал пост председателя Госсобрания республики с 1999 года, внеся значительный вклад в развитие законодательной системы региона.

Ранее умер первый президент Тывы Шериг-оол Ооржак, сообщил Владислав Ховалыг. Действующий глава республики назвал уход политика невосполнимой утратой для региона. Ему было 83 года.