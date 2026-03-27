Тысячи жителей Красноярска пришли попрощаться с депутатом Швыткиным

В Красноярске проходит прощание с заместителем председателя комитета Госдумы по обороне, депутатом от фракции «Единая Россия» Юрием Швыткиным. Тысячи горожан пришли проводить политика в последний путь. Место траурной церемонии — Большой концертный зал филармонии. Об этом пишет ТАСС.

Швыткин был почётным гражданином Красноярска, его похоронят на местном кладбище. Помимо родственников и коллег, проститься с депутатом пришли сотрудники силовых ведомств, участники и волонтёры СВО — при жизни Швыткин много помогал фронту. По словам знакомых парламентария, к нему можно было спокойно обратиться по любому вопросу. В приоритете Швыткин держал заботу о военнослужащих.