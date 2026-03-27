Тысячи жителей Красноярска пришли попрощаться с депутатом Швыткиным
Церемония прощания с Юрием Швыткиным. Обложка © ngs24.ru / Мария Ленц
В Красноярске проходит прощание с заместителем председателя комитета Госдумы по обороне, депутатом от фракции «Единая Россия» Юрием Швыткиным. Тысячи горожан пришли проводить политика в последний путь. Место траурной церемонии — Большой концертный зал филармонии. Об этом пишет ТАСС.
Швыткин был почётным гражданином Красноярска, его похоронят на местном кладбище. Помимо родственников и коллег, проститься с депутатом пришли сотрудники силовых ведомств, участники и волонтёры СВО — при жизни Швыткин много помогал фронту. По словам знакомых парламентария, к нему можно было спокойно обратиться по любому вопросу. В приоритете Швыткин держал заботу о военнослужащих.
Гроб с телом Юрия Швыткина. Фото © ngs24.ru / Мария Ленц
Похороны Юрия Швыткина. Фото © ngs24.ru / Мария Ленц
Напомним, о смерти парламентария Юрия Швыткина стало известно 23 марта. Он умер в московской больнице во время плановой операции. Сослуживцы и коллеги запомнили его как скромного, отзывчивого и надёжного человека. Похоронят чиновника в Красноярске на Аллее Славы Бадалыкского кладбища.
