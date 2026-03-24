Обнародованы подробности смерти депутата Госдумы Швыткина

Смерть зампредседателя думского комитета по обороне и депутат от «Единой России» Юрия Швыткина наступила в московской больнице в процессе плановой операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Красноярского края.

«Скончался [Юрий Швыткин] в Москве во время плановой операции», — сказал собеседник агентства.

Напомним, Юрий Швыткин скоропостижно скончался накануне на 61-м году жизни. О его смерти рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В «Единой России» Швыткина назвали человеком с активной гражданской позицией, который был истинным патриотом Красноярского края. Парламентарий был боевым офицером, имел множество государственных наград, среди которых три ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.