Депутата Госдумы Юрия Швыткина похоронят в Красноярске
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Прощание с депутатом Госдумы Юрием Швыткиным состоится сразу в двух городах — Москве и Красноярске. Похороны пройдут в сибирском городе. Об этом рассказала пресс-секретарь политика Любовь Кауфман.
По данным РИА «Новости», дата похорон предварительно назначена на 27 марта. Окончательные детали церемонии могут быть уточнены позднее.
Напомним, заместитель главы Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин скоропостижно скончался на 61-м году жизни. О его смерти рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В «Единой России» Швыткина назвали человеком с активной гражданской позицией, который был истинным патриотом Красноярского края.
