Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 09:36

«Ордена Мужества просто так не дают»: В Госдуме высказались о смерти Швыткина

Депутат Журавлёв назвал скончавшегося Швыткина «настоящим мужиком»

Обложка © РИА Новости / Мария Девахина

Скончавшийся на 61-м году жизни депутат Юрий Швыткин был боевым офицером, патриотом и пользовался огромным авторитетом в Госдуме. Об этом «Газете.ru» рассказал его коллега Алексей Журавлёв.

По словам парламентария, три ордена Мужества просто так не вручают. Швыткин умел держать слово и добиваться целей, важных для страны.

«Настоящий мужик, твёрдый, цельный, отличный товарищ, пользующийся в своём окружении непререкаемым авторитетом», — охарактеризовал его Журавлёв.

Он добавил, что смерть зампреда комитета по обороне стала серьёзной потерей как для комитета, так и для всей Думы.

В «Единой России» Швыткина назвали человеком с активной гражданской позицией
Напомним, ранее Вячеслав Володин сообщил о кончине заместителя председателя думского комитета по обороне, депутата «Единой России» Юрия Швыткина. Спикер Госдумы выразил соболезнования семье и близким покойного. Причина смерти неизвестна.

Владимир Озеров
