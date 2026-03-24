В «Единой России» Швыткина назвали человеком с активной гражданской позицией

Депутат от фракции «Единая Россия» Юрий Швыткин был «истинным патриотом Красноярского края». С таким заявлением выступила партия парламентария, выразив соболезнования родным и близким. Сообщение опубликовано в MAX.

«Человек с большим сердцем и активной гражданской позицией. Юрий Николаевич был истинным патриотом своего любимого Красноярского края. Именно он стал инициатором партийного проекта «Парта Героя», который за короткое время приобрел всероссийский масштаб», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, депутата от фракции «Единая Россия» Юрия Швыткина. Он выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаевича.