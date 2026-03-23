Озвучена причина смерти актёра Александра Хомика

Актёр Александр Хомик скончался в возрасте 50 лет из-за некроза поджелудочной железы на фоне длительного злоупотребления алкоголем. Об этом РИА «Новости» сообщили в его окружении.

«Он последний год много пил из-за смерти матери и расставания с девушкой. За здоровьем не следил, хотя последнее время чувствовал себя отвратительно, занимался самолечением. У него были постоянные опоясывающие были. По итогу поставили некроз поджелудочной железы и перитонит», — сказал собеседник агентства.

Незадолго до госпитализации состояние Хомика уже вызывало серьёзные опасения. При общении с ним голос актёра звучал болезненно, однако он не спешил обращаться за профессиональной помощью. Его пытались убедить лечь в больницу, но артист отнёсся к этим рекомендациям с недоверием. К моменту прибытия знакомого Хомика уже забрала бригада скорой помощи.

Позднее врачи провели операцию, во время которой у пациента возникли осложнения с сердцем. Медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако в дальнейшем отказали почки. Несколько дней актёр провёл в реанимации, после чего его состояние не удалось стабилизировать. О дате и месте прощания с Хомиком будет сообщено отдельно.

Напомним, сегодня, 23 марта, стало известно, что актёр Александр Хомик, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», ушёл из жизни в возрасте 50 лет. Информацию о его смерти распространил артист хора Мариинского театра Алексей Дмитрук.