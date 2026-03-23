Умер нобелевский лауреат Джон Бишоп, разгадавший генетические тайны рака

Доктор Джон Майкл Бишоп, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1989 года и восьмой ректор Калифорнийского университета, скончался 20 марта в Сан-Франциско в возрасте 90 лет. Причиной смерти стала пневмония, сообщает The Washington Post.

Бишоп прославился открытием генов, вызывающих рак, совместно с Гарольдом Вармусом. Ранее онкогены считались чужеродными вирусными генами, но Бишоп доказал, что они присутствуют и в нормальных клетках человека. Это открытие изменило представления о механизмах возникновения опухолей и стало фундаментом для современных исследований в онкологии.

За свою карьеру он работал вирусологом и молекулярным биологом, а его научная деятельность охватывала изучение вируса саркомы Рауса и идентификацию протоонкогенов, выявленных впоследствии у человека.

