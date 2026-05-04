Массаж при травмах, отёках и бессоннице: Какую технику выбрать, чтобы не покалечить себя

Мастера по массажу выделяют около десяти основных техник. Каждая решает конкретную задачу. Лечебный массаж восстанавливает опорно-двигательный аппарат после травм. Спортивный готовит мышцы к нагрузкам. Расслабляющий снимает стресс и напряжение. Косметический работает с тонусом кожи и отёками.

Эксперты советуют выбирать массаж по цели, пишет «Вечерняя Москва». Болит спина или шея — идите к медицинскому специалисту. Беспокоит бессонница — подойдёт классический расслабляющий массаж. Целлюлит и отёки — выбирайте антицеллюлитные техники. Для лица с тусклым цветом и вторым подбородком — массаж лица.

Перед сеансом проверьте противопоказания: воспаления, высокая температура, тромбоз. Терпимая боль при проработке зажатых мышц допустима. Острая боль является сигналом к тому, что нужно остановить мастера.

Хирург Марият Мухина отмечает популярность висцерального массажа. Он снимает спазмы и работает с мышцами кора. Для домашнего ухода подойдут массажные ролики, скребки гуаша и электромассажёры. Они улучшают кровообращение и снимают усталость после рабочего дня.

Кстати, в велнес-индустрии ванну часто считают приятной, но необязательной процедурой. С позиции спа-терапии подход другой, это один из самых доступных и действенных инструментов физиотерапии. Как превратить приём ванны в лечебную процедуру, читайте в материале Life.ru.