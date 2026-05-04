В аэропорту Внуково введены временные ограничения
Обложка © ТАСС / Олег Елков
В столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявили в Росавиации.
Напомним, что ночью Москву пытались атаковать восемь вражеских беспилотников. Несколько БПЛА были уничтожены на границе, ещё два на подлёте к Москве, один врезался в многоэтажку на Мосфильмовской улице. Также один дрон уже сбит на подлёте к столице за утро 4 мая.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.