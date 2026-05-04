«Мой ангел, мы тебя не подведём»: Диана Гурцкая трогательно почтила память покойного мужа

Певица Диана Гурцкая показала архивные снимки с покойным супругом Петром Кучеренко в день его рождения. Публикация появилась в официальной группе артистки в соцсети «ВКонтакте». 3 мая ему исполнилось бы 49 лет.

Диана Гурцкая со своим покойным мужем Петром Кучеренко. Фото © VK / Диана Гурцкая | Официальная группа

«Каждый мой день по-прежнему начинается и заканчивается тобой. Но сегодня ощущения особенные», — подписала она.

Певица написала, что «слышит» его смех и ощущает присутствие, несмотря на утрату, а также поблагодарила судьбу за их встречу. Отдельно она подчеркнула, что семья продолжает проживать этот день без него, сохраняя память о супруге. В завершение публикации артистка обратилась к нему словами: «С днём рождения, мой ангел, мы тебя не подведём».

Ранее Гурцкая высказалась о влиянии искусственного интеллекта на музыкальное творчество. По её мнению, технологии не должны подменять работу человека в искусстве. Артистка подчеркнула, что относится к развитию ИИ с осторожностью, несмотря на признание его возможностей.