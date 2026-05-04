Ревнивая россиянка трижды пырнула мужа ножом за чужое имя во сне

Страшная драма разыгралась в Бурятии: женщина в порыве ярости трижды вонзила нож в своего мужа. Всё произошло на отдалённой животноводческой стоянке в Джидинском районе, сообщает Babr Mash.

Мужчина вернулся домой в состоянии сильного опьянения, осыпая жену оскорблениями и выгоняя ее. Но последней каплей стало то, что во сне он перепутал её имя. Это стало последней чертой, после которой женщина нанесла ему удары в живот, бок и спину. Одно из ранений оказалось настолько серьёзным, что повредило лёгкое.

Сразу после происшествия жена оказала первую помощь: обработала раны, позвала соседа и вызвала скорую. В суде она заявила об отсутствии умысла на убийство, объяснив свои действия эмоциональным состоянием. Пострадавший также просил о снисхождении, признав свою агрессию. Суд, однако, назначил женщине 6,5 лет колонии, приняв во внимание смягчающие обстоятельства.

