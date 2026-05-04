Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 10:09

Кабмин предложил увеличить госпошлину за гражданство до 50 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлины за получение российского гражданства. Также предлагается увеличить сборы для иностранцев и лиц без гражданства.

«За приём <...> и выход из гражданства — 50 тысяч рублей», указано в сопроводительном документе.

Выдача вида на жительство может подорожать до 30 тысяч рублей, замена документа — до шести тысяч. Разрешение на временное проживание при утрате удостоверения личности хотят оценить в пять тысяч рублей. При этом часть заявителей сможет оформить гражданство бесплатно.

Льготу планируют сохранить для уроженцев СССР, участников программы переселения соотечественников в Россию и их родственников. Она также коснётся иностранцев и апатридов, заключивших контракт на службу в период СВО, а в случае их гибели — членов семей.

Захарова: Москва не признаёт навязанное гражданство США детям дипломатов РФ
Захарова: Москва не признаёт навязанное гражданство США детям дипломатов РФ

Ранее Life.ru сообщал, что российское гражданство ребёнку с 26 апреля можно оформить онлайн. Раньше это можно было только на личном приёме в региональном МВД. Также расширен перечень лиц, которые могут обратиться с заявлением о гражданстве ребёнка.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar