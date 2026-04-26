26 апреля, 07:46

Российское гражданство ребёнку с 26 апреля можно оформить онлайн

Обложка © Life.ru

Россияне получили право подтверждать наличие у ребёнка гражданства по рождению через электронную форму. О внесении соответствующих изменений в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» говорится на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Порядок подачи в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел заявления об оформлении гражданства РФ, приобретённого по рождению, в электронной форме утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел», — уточняется в тексте.

До принятия поправок сделать это можно было только на личном приёме в региональном МВД. Кроме того, расширен перечень лиц, которые могут обратиться с заявлением о гражданстве ребёнка. В список теперь вошли усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства. Ответ после подачи заявления гражданину придёт в личный кабинет на «Госуслугах».

«Честь, гордость и священная Россия»: Казак из Франции бросил Европу ради гражданства РФ

Ранее Life.ru писал, что правительство России утвердило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство — изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года.

Татьяна Миссуми
