Российское гражданство ребёнку с 26 апреля можно оформить онлайн

Россияне получили право подтверждать наличие у ребёнка гражданства по рождению через электронную форму. О внесении соответствующих изменений в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» говорится на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Порядок подачи в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел заявления об оформлении гражданства РФ, приобретённого по рождению, в электронной форме утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел», — уточняется в тексте.

До принятия поправок сделать это можно было только на личном приёме в региональном МВД. Кроме того, расширен перечень лиц, которые могут обратиться с заявлением о гражданстве ребёнка. В список теперь вошли усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства. Ответ после подачи заявления гражданину придёт в личный кабинет на «Госуслугах».

