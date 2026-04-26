Пособия детям мигрантов будут давать через 5 лет после получения гражданства

Правительство России утвердило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство — изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года. Об этом сказано в тексте документа.

Ранее выплата полагалась нуждающимся гражданам РФ без дополнительного срока. Теперь формулировка уточнена: необходимо постоянно проживать в статусе гражданина не менее пяти лет.

Исключения сделаны для получивших гражданство по рождению или в результате признания (включая жителей Донбасса и Новороссии), участников программы переселения соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.

Ранее сообщалось, что по итогам масштабных рейдов силовых структур в марте принято решение о выдворении из России около шести тысяч иностранцев. В операциях участвовали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Одновременно въезд в страну закрыт для 7,7 тысячи мигрантов.