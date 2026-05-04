В ХМАО второй год подряд вешают баннер к 9 Мая с чудовищным ляпом

В Пыть-Яхе это не первый ляп в праздничных баннерах. В прошлом году подрядчик изготовил полотно для местной гимназии. На нём указали неверные даты Великой Отечественной войны — с 1941 по 2025 год. В администрации уточнили — к подрядчику применят штрафные санкции и прекратят сотрудничество.