Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 мая, 10:02

В ХМАО второй год подряд вешают баннер к 9 Мая с чудовищным ляпом

В Пыть-Яхе вывесили баннер к 9 Мая с ошибкой в слове «Победа»

Обложка © Life.ru

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа заметили баннер ко Дню Победы с ошибкой. Жители увидели на здании детской школы искусств надпись «С Днём Попеды», передаёт URA.ru.

Растяжка провисела несколько минут. Горожане успели сфотографировать её.

Ошибка на баннере ко Дню Победы. Фото © Telegram / URA.RU

В Пыть-Яхе это не первый ляп в праздничных баннерах. В прошлом году подрядчик изготовил полотно для местной гимназии. На нём указали неверные даты Великой Отечественной войны — с 1941 по 2025 год. В администрации уточнили — к подрядчику применят штрафные санкции и прекратят сотрудничество.

Ранее в Сергиевом Посаде из-за опечатки женщина числилась погибшей в государственных системах. В МФЦ провели проверку. Сотрудники выяснили — причина в человеческой ошибке. Специалист случайно внёс в базу чужой СНИЛС вместо данных реального покойника.

Лия Мурадьян
