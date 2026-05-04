В ХМАО второй год подряд вешают баннер к 9 Мая с чудовищным ляпом
В Пыть-Яхе вывесили баннер к 9 Мая с ошибкой в слове «Победа»
В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа заметили баннер ко Дню Победы с ошибкой. Жители увидели на здании детской школы искусств надпись «С Днём Попеды», передаёт URA.ru.
Растяжка провисела несколько минут. Горожане успели сфотографировать её.
Ошибка на баннере ко Дню Победы. Фото © Telegram / URA.RU
В Пыть-Яхе это не первый ляп в праздничных баннерах. В прошлом году подрядчик изготовил полотно для местной гимназии. На нём указали неверные даты Великой Отечественной войны — с 1941 по 2025 год. В администрации уточнили — к подрядчику применят штрафные санкции и прекратят сотрудничество.
Ранее в Сергиевом Посаде из-за опечатки женщина числилась погибшей в государственных системах. В МФЦ провели проверку. Сотрудники выяснили — причина в человеческой ошибке. Специалист случайно внёс в базу чужой СНИЛС вместо данных реального покойника.
