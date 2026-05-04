4 мая, 10:25

«Это чёрная дыра»: Комбаты ВСУ в шоке от состояния здоровья мобилизованных новобранцев

В ВСУ заявили о проблемах со здоровьем и зависимостями у новобранцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Украинские военнослужащие заявили о серьёзных проблемах с качеством мобилизованных, среди которых, по их словам, много людей с заболеваниями и зависимостями. О ситуации рассказали бойцы в комментариях изданию hromadske.

«Нормальной стала ситуация, когда, условно говоря, из десяти человек, которых нам дают, трое ограниченно пригодны, двое с наркотической зависимостью, двое ушли в самоволку… Словом, беда», — сказал комбат отдельного стрелкового батальона Роман Ковалёв.

Ковалёв привёл пример, когда один из новобранцев после прибытия так и не дошёл до полигона, несколько раз попав в госпиталь с проблемами лёгких. Другие военные отмечают, что на пунктах приёма фиксируются случаи эпилепсии и наркотического опьянения у прибывающих. При этом часть таких людей всё равно оказывается в системе комплектования.

По словам командира батальона беспилотных систем Дмитрия Костюрова, значительная доля прибывающих — ограниченно пригодные, с хроническими заболеваниями или тяжёлыми диагнозами. Он добавил, что подразделения вынуждены тратить ресурсы на их лечение и адаптацию вместо выполнения задач. Военные также указывают на финансовую нагрузку: на содержание каждого мобилизованного уходит значительная сумма, включая зарплату, питание и медицинские расходы.

«Это чёрная дыра… проблема ужасно серьёзная: неэффективность всей машины в принципе», — добавил Ковалёв.

В Одессе «бесы» из ТЦК устроили бесчинства на месте трагедии в Доме профсоюзов

Ранее сообщалось, что на Украине звучат призывы к реформе системы мобилизации на фоне скандалов вокруг территориальных центров комплектования. Существующий механизм не может эффективно работать из-за методов, которые применяются при призыве.

Милена Скрипальщикова
