Владельцам карт «Мир» приготовиться: чего требуют банки и как избежать блокировок и мошенников
Оглавление
Всем держателям карт «Мир» дали время до 9 мая. Что именно требуют банки (обновление данных, идентификация), какие ограничения введут после и как не попасть на уловки мошенников. Пошаговая инструкция от Life.ru.
Владельцам карт «Мир» приготовиться к 9 мая: обновите данные или попадёте в блок. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Игорь Егоров, © ТАСС / Максим Стулов
В начале мая тысячи держателей карт «Мир» получили уведомления от банков с крайним сроком — 9 мая. Речь идёт не о массовой блокировке, а о завершении переходного периода по идентификации клиентов. Рассказываем, кому и что нужно успеть сделать, какие операции могут ограничить после праздников и как не попасться на уловки мошенников.
Что банки требуют сделать до 9 мая
Тем, у кого есть карты платежной системы «Мир», в начале мая начали поступать уведомления о ряде требований, которые необходимо выполнить до 9 мая 2026 года. Нет, речь ни о какой блокировке не идёт, сообщения касаются нескольких процессов, срок исполнения которых как раз совпадает с указанной датой.
По словам экспертов, требования из уведомлений можно разделить на три блока:
- Обновление анкетных данных — паспорта, адреса, номера телефона, налогового статуса (для некоторых категорий — даже сведений о доходах).
- Прохождение и подтверждение идентификации (в том числе через портал «Госуслуги»).
- Предоставление согласия с новыми условиями дистанционного обслуживания.
Разумеется, в первую очередь это коснётся именно тех держателей карт «Мир», которые давно не обновляли свои данные. Ведь в обязанности банков входит постоянная актуализация информации о своих клиентах, именно поэтому они периодически рассылают уведомления о требовании эти процедуры пройти тех, кто, например, поменял паспорт, сменил место жительства, номер телефона и т.д.
«Сейчас многие банки рассылают уведомления: зайти в приложение, проверить ФИО, паспорт, номер телефона, согласиться с новыми условиями. Игнорировать такие сообщения месяцами не стоит, иначе в какой‑то момент можно неожиданно столкнуться с блокировкой части функций», — объясняют эксперты.
Что изменится после 9 мая — по картам «Мир»
На самом деле никаких особых нововведений не ожидается. 9 мая — это просто дедлайн для обновления своих данных, после истечения которого в случае невыполнения требований могут быть введены некоторые ограничения.
Если вы получили уведомление и не успели подтвердить данные до указанной даты, банк может ограничить отдельные операции по карте, например:
- снятие наличных в банкоматах и кассах;
- переводы между картами и счетами (в т. ч. в другие банки);
- интернет‑платежи и покупки в онлайн‑магазинах;
- бесконтактную оплату в торговых точках (в отдельных случаях).
Важное уточнение: счёт не арестовывают, деньги не пропадают — они остаются на вашем балансе. Однако доступ к ним будет ограничен до момента подтверждения данных. Поэтому лучше не тянуть, чтобы внезапно не столкнуться с неудобствами.
Почему банки торопят именно держателей карт «Мир»
Установление дедлайна банками для держателей именно карт «Мир» связано с тем, что на них часто приходят социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии), бюджетные перечисления (зарплаты бюджетников, субсидии) и иные государственные платежи.
В связи с этим ЦБ требует от банков большей прозрачности по таким картам: кто эти выплаты получает, где человек живёт, не в санкционном ли он списке, не является ли гражданин налоговым резидентом другой страны. И чем больше на карту приходит различных социальных выплат, тем выше требования у регулятора к «чистоте» анкеты клиента.
С помощью таких мер регулятор борется с серыми схемами, такими как, например, обналичивание или отмывание денег.
Пошаговая инструкция — что делать, если пришло уведомление
Если вы владелец карты «Мир» (или любой другой) и получили уведомление о необходимости обновить анкетные данные, нужно совершить несколько несложных действий:
- Шаг 1: проверить источник. Убедитесь, что сообщение пришло от вашего банка (официальный номер, приложение, личный кабинет).
- Шаг 2: зайти в приложение банка. Откройте раздел «Профиль», «Личные данные» или «Настройки».
- Шаг 3: подтвердить данные через «Госуслуги» (если доступно). Выберите опцию «Обновить через «Госуслуги», авторизуйтесь и дайте согласие на передачу данных.
- Шаг 4: при невозможности — посетить отделение. Возьмите паспорт и СНИЛС, обратитесь к сотруднику для ручного обновления информации.
- Шаг 5: сохранить подтверждение обновления. Сделайте скриншот или возьмите у банка документ о том, что данные актуализированы. Это пригодится, если возникнут спорные ситуации.
Осторожно, мошенники! Как не потерять деньги
Мошенники тоже не дремлют. Они постоянно анализируют, что происходит в той или иной сфере, и придумывают новые методы обмана. И рассылкой о требовании обновления данных до 9 мая они тоже могут легко воспользоваться, чтобы подсунуть вам опасную ссылку или выпытать СМС-код.
Но как распознать фишинговое сообщение? Есть несколько признаков:
- ссылка в СМС или письме, которая ведёт на поддельный сайт;
- срочность и угрозы («карта будет заблокирована немедленно»);
- просьба ввести полные данные карты, CVV/CVC‑код, пароли и коды из СМС.
Также, чтобы не попасться на уловки мошенников, важно знать, что банк никогда не попросит сделать по телефону или СМС:
- назвать код подтверждения или пароль от приложения;
- перевести деньги на «безопасный счёт»;
- установить сторонние приложения по инструкции незнакомца.
Если же вы уже перешли случайно по ссылке, нужно действовать быстро:
- Немедленно заблокируйте карту через приложение или по телефону горячей линии банка.
- Сообщите в банк о попытке мошенничества.
- При необходимости подайте заявление в полицию.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Карту «Мир» точно заблокируют 9 мая?
Нет, массовой блокировки не будет. Ограничения коснутся только тех, кто проигнорирует требования и не подтвердит данные после уведомления.
Что будет с пенсией, если я не обновлю данные?
Пенсия продолжит поступать на счёт, но снять или перевести деньги может стать сложнее — банк ограничит отдельные операции до актуализации данных.
У меня нет смартфона и приложения. Что делать?
Идите в отделение банка с паспортом и СНИЛС. Сотрудник поможет обновить информацию вручную.
Пришло СМС со ссылкой. Это банк?
Скорее всего, мошенники. Не переходите по ссылкам из СМС. Проверьте статус данных в официальном приложении или на сайте банка.
Я обновил данные в прошлом году — нужно ли что-то ещё?
Скорее всего, нет, если уведомление от банка не приходило. Но если вы после этого поменяли паспорт или сменили адрес регистрации — лучше проявите инициативу и обновите данные снова.
Заключение
В общем, не переживайте, 9 мая — не «день отключения карт «Мир», а просто крайний срок для тех, кто получил уведомление от банка с требованием обновить данные. Главное — не паниковать! Но и игнорировать сообщение тоже не стоит: проще всего обновить данные за пять минут в приложении или через «Госуслуги». После праздников те, кто ничего не сделает, рискуют остаться без доступа к деньгам до визита в банк.